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Деменко: «Краснодар» мог воспользоваться осечкой «Зенита», но интрига в РПЛ даже нарастает

Деменко: «Краснодар» мог воспользоваться осечкой «Зенита», но интрига в РПЛ даже нарастает
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Бывший футболист Максим Деменко высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Конечно, шансы на чемпионство у «Краснодара» ещё остаются. Ещё предстоит игра между главными претендентами на титул — «Краснодар» будет принимать «Зенит». Вчера команда Мусаева могла воспользоваться осечкой «Зенита», но не хватило. С другой стороны, и «Локомотиву» очень нужна была победа, чтобы к этим командам как-то приравниваться. Ни одна из двух команд не заслуживала поражения.

Становится интереснее, и интрига даже нарастает. Жаль в какой-то степени, что «Динамо» не обыграло «Ростов», что ЦСКА потерял очки. Все команды будут биться, чемпионат становится достаточно интересным», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирная таблица РПЛ
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