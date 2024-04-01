Александр Кержаков: «Динамо» — это топ-клуб России, но у «Ростова» прекрасный тренер

Бывший российский футболист Александр Кержаков высказался о поражении «Динамо» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:4).

«Во-первых, прогресс «Динамо» не удивил. «Динамо» по бюджету, инфраструктуре, футболистам и тренеру — это топ-клуб России. То, что они занимают третье место, меня совершенно не удивляет.

Что касается матча с «Ростовом», то это тоже очень хорошая и молодая команда. Они играют под руководством прекрасного тренера, играют раскованно. В клубе доверяют тренеру, а у тренера есть идеи красивого атакующего футбола, который вначале давал сбой, а сейчас, видно по результату и игре, возвращается к тому, что было в прошлом году. Это команда настроения и очень амбициозная по тем возможностям, что у них есть», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.