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РПЛ перечислит 18 млн рублей в фонд помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»

РПЛ перечислит 18 млн рублей в фонд помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле»
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Российская Премьер-Лига направит по итогам 22-го тура РПЛ 18 млн рублей в фонд помощи пострадавшим в результате теракта, который произошёл в подмосковном «Крокус Сити Холле». Сумма пожертвования сложилась из количества голов в играх 22-го тура. Каждый забитый мяч равнялся миллиону рублей, сообщает пресс-служба лиги в своём телеграм-канале.

Участие в акции приняла компания Winline, являющаяся генеральным партнёром Российской Премьер-Лиги. Напомним, в пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Больше 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура.

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