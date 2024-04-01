Александр Кержаков: российский чемпионат намного сильнее сербского

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков сравнил чемпионаты России и Сербии. По его мнению, российское футбольное первенство намного сильнее сербского. Напомним, Кержаков работал тренером в «Пари Нижний Новгород» и сербском «Спартаке».

«Вообще во всём огромное отличие. Первое — это расстояния. Здесь тебе не нужно совершать перелёты. В Сербии ездишь на выезды на автобусе — это немного проще для восстановления.

Но инфраструктура, профессионализм и сам подход к работе в России во много-много раз выше, как и качество футболистов. Российский чемпионат по уровню намного сильнее», — сказал Александр Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.