Стало известно, почему Алонсо не захотел переходить в «Челси», «Ливерпуль» или «Баварию»

Стали известны причины, по которым главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо не захотел переходить в «Челси», «Ливерпуль» или «Баварию». Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Санти Ауна в социальной сети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, Алонсо не привлекал вариант с «Челси». «Ливерпуль» испанцу был интересен, но он не захотел становиться сменщиком Юргена Клоппа. «Бавария» также привлекала внимание молодого тренера, но возможный вариант с «Реалом» заинтересовал его ещё больше. Сейчас же Хаби решил задержаться в Леверкузене и посмотреть, какие предложения поступят ему через год.

Напомним, ранее сообщалось, что решение специалиста остаться в «Байере» на следующий сезон может быть связано с тем, что он хочет стать следующим после Карло Анчелотти главным тренером мадридского «Реала». Испанец возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 27 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Алонсо возглавляет турнирную таблицу, набрав 73 очка. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.