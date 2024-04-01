«Кипишь, когда такое происходит на поле». Защитник «Спартака» Чернов — о матче с «Уралом»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 0:0. По мнению Чернова, игроки «Урала» убивали игру постоянными падениями, что злило футболистов «Спартака». В то же время Чернов подчеркнул, что в футболе все средства хороши, поэтому он не осуждает соперника.

«Не показалось ли, что „Урал“ убивал игру постоянными падениями? Да, показалось, но в футболе все средства хороши. Их тоже можно понять. Может, они не успевали за нашим темпом и хотели сбить игру. Брали больше пауз, вратарь долго вводил мяч. Повторяюсь, все средства хороши.

Понятно, что ты кипишь, когда такое происходит на поле. Но это часть футбола, от которой никуда не денешься», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Напомним, турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», который становился чемпионом страны в пяти последних сезонах подряд.