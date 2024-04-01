Деменко: игра «Краснодара» не меняется много лет, каждый тренер добавляет свою изюминку

Бывший футболист Максим Деменко высказался об игре «Краснодара». После 22 туров РПЛ сезона-2023/2024 чёрно-зелёные располагаются на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

«Игра у «Краснодара» была и при Ивиче. Когда он пришёл, он добавил своего: команда стала больше играть от обороны, ведь всё-таки всё время атаковать ты не можешь. Ивич создал дисциплину в оборонительных действиях, но в то же время не убрал «Краснодар», который может контролировать мяч, показывать красоту. Но без исполнителей такую игру ты не поставишь.

На сегодняшний день та игра, которую мы увидели при Мусаеве, ничем не отличается от той, что ставил Ивич. Но Мусаев ставит тех исполнителей, которым Ивич с первых минут не доверял. Свой взгляд на футболистов. Концепция игры «Краснодара» заключается в контроле мяча, открывании позиций. И она не меняется, на самом деле, на протяжении многих лет. Меняются тренеры, и каждый добавляет и определённую изюминку», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.