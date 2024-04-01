Игрок «Урала» Филипенко: рад, что в команду пришли мои соотечественники Бочеров и Концевой

Белорусский защитник «Урала» Егор Филипенко рассказал об адаптации его соотечественников Валерия Бочерова и Артёма Концевого, которые перешли в екатеринбургский клуб в зимнее трансферное окно.

«Я, конечно, рад, что в «Урал» зимой пришли белорусские футболисты Бочеров и Концевой, они мои соотечественники. Кому-то из ребят помогаю с адаптацией, кто-то уже адаптировался. Конечно, по возможности ребятам говорю: «Обращайтесь. Чем могу, помогу», — сказал Филипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

23-летний полузащитник Бочеров провёл за «Урал» две игры в чемпионате России — 2023/2024 и результативными действиями не отметился. 24-летний хавбек Концевой пока не сыграл за екатеринбуржцев ни одного официального матча.