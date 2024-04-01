«Они сделали последний важный шаг». Спортдиректор «Баварии» — о вероятном титуле «Байера»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о шансах леверкузенского «Байера» на победу в чемпионате Германии сезона-2023/2024.

«Поздравлять их нужно тогда, когда не сделать этого будет нельзя. Но, возможно, это был последний важный шаг (победа над «Хоффенхаймом» и увеличение отрыва от «Баварии» до 13 очков. — Прим. «Чемпионата») в их исполнении», — приводит слова Эберля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

После 27 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Алонсо возглавляет турнирную таблицу, набрав 73 очка. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков. В матче 27-го тура команда Томаса Тухеля проиграла дортмундской «Боруссии» (0:2), а «Байер» одержал победу над «Хоффенхаймом» (2:1).