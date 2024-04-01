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Экс-тренер «Краснодара» Сторожук: Мусаев как никто знает, что хочет видеть Галицкий

Экс-тренер «Краснодара» Сторожук: Мусаев как никто знает, что хочет видеть Галицкий
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Бывший тренер «Краснодара», ныне возглавляющий тульский «Арсенал», Александр Сторожук поделился мнением о работе главного тренера чёрно-зелёных Мурада Мусаева.

«Сложно сказать что-то по первой игре «Краснодара» после возвращения Мусаева. У него было время во время паузы на сборные, но этого недостаточно, к тому же много игроков отсутствовали. За день-два практически и теоретически донести свой принцип игры очень сложно. Да и есть ли смысл прямо сейчас, когда команда борется за чемпионство, что-то кардинально менять? Мусаев как никто другой знает, что хочет видеть Сергей Николаевич. И будет постепенно внедрять эти принципы игры «Краснодару», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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