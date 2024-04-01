Объявлена бригада арбитров на первый матч полуфинала Пути РПЛ «Спартак» — «Зенит» в Кубке

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на первые матчи полуфинала Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024. Так, центральный матч этой стадии «Спартак» — «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Балтика» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.

Упомянутые выше матчи состоятся в среду, 3 апреля.