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КДК РФС рассмотрит удаление Гоцука в матче с «Балтикой». Игрок приглашён на заседание

КДК РФС рассмотрит удаление Гоцука в матче с «Балтикой». Игрок приглашён на заседание
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Капитан, защитник команды «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук приглашён на заседание КДК РФС. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц. Игрок нижегородской команды получил красную карточку за фол на форварде калининградской «Балтики» Джоэле Фамейе на 84-й минуте матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Фамейе – 40'     2:0 Лисакович – 43'    
Удаления: нет / Гоцук – 85'

«Рассмотрим удаление игрока «Пари НН» Кирилла Гоцука за нарушение правил. Он приглашён на заседание», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

31-летний Гоцук провёл в этом сезоне 24 матча за «Пари НН» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков в 21 матче.

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