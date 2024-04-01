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Сергей Семак заявил, что будет сильнее ротировать состав «Зенита» в ближайших матчах

Сергей Семак заявил, что будет сильнее ротировать состав «Зенита» в ближайших матчах
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в ближайших матчах будет сильнее ротировать состав своей команды. По его словам, это связано с увеличением плотности календаря.

«На Кубок мы сыграли только один матч в этом году, матч, в котором нам нужно было побеждать, чтобы проходить в следующий этап. Календарь позволял нам ротировать состав несущественно. Что касается предстоящих матчей, то календарь здесь плотнее, игр больше, а значит, и ротация будет сильнее», — приводит слова Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после 21 сыгранного тура «Зенит», имеющий в своём активе 41 очко, лидирует в чемпионате. На втором месте располагается «Краснодар» с 40 очками. «Динамо» с 38 очками идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.

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