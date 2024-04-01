Игрок «Локо» Фассон — о Дзюбе: возраст — индивидуальная вещь, кто-то и в 40 лет играет

Футболист «Локомотива» Лукас Фассон высказался о нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.

— В матче с «Краснодаром» не было Дзюбы, неизвестно и его будущее в команде. Разница с ним и без него существенна?

— Артём важный игрок для «Локомотива», он помогает на поле и за его пределами. В матче с «Краснодаром» нам было тяжело без него.

— Есть мнение, что Артём сдал из-за возраста.

— Возраст — это индивидуальная вещь. Есть футболисты, которые до 40 лет играют на высоком уровне, — сказал Фассон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дзюбе 35 лет. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артёма в € 2,8 млн.