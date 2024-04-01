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Изидор — о плотном календаре «Зенита»: играть гораздо приятнее, чем тренироваться

Изидор — о плотном календаре «Зенита»: играть гораздо приятнее, чем тренироваться
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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор поделился мнением о плотном графике игр санкт-петербургского клуба.

«Тяжело ли мне работать в графике с тремя матчами за девять дней? Нет, нам нравится играть много и часто — это наша работа и любимое занятие. Возможно, это непросто физически, но с ментальной точки зрения играть гораздо приятнее, чем тренироваться», — приводит слова французского футболиста официальный сайт «Зенита».

Напомним, 23-летний Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды. При этом санкт-петербургский клуб имеет право выкупа француза. В нынешнем сезоне форвард сыграл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 4,5 млн.

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