Агент Майсторовича: Москва и Россия — очень безопасные для жизни места

Футбольный агент Александар Важич, представляющий интересы защитника «Динамо» Милана Майсторовича, заявил, что считает Москву и Россию безопасными для жизни. По словам агента, у его клиента нет мыслей о том, чтобы уехать из России, где он счастлив и наслаждается жизнью.

«События в «Крокус Сити Холле» – это огромная трагедия для всех. Я смотрел фотографии, видео, это просто ненормально. Но у Милана нет и мысли уезжать из России. Он занимается спортом, а не политикой. Москва и Россия остаются очень безопасными местами для жизни. Майсторович счастлив в Москве, наслаждается жизнью там. Главное, чтобы он как можно скорее вернулся на поле», – приводит слова Александара Важича интернет-портал «РБ Спорт».