Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» поздравил Владимира Бесчастных с 50-летним юбилеем

«Спартак» поздравил Владимира Бесчастных с 50-летним юбилеем
Комментарии

Сегодня, 1 апреля, бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Владимир Бесчастных отмечает 50-летний юбилей. «Спартак» поздравил прославленного российского футболиста с знаменательной датой.

«Поздравляем Владимира Евгеньевича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, успехов и радостных эмоций от побед «Спартака!» — написано в телеграм-канале «Спартака».

Владимир Бесчастных — четырёхкратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка страны в составе красно-белых. За свою карьеру он забил 66 голов в 144 матчах за «Спартак» во всех турнирах. За сборную России форвард провёл 71 матч и забил 26 голов.

В данный момент Бесчастных работает тренером нападающих в футбольном клубе «Родина», выступающем в Мелбет Первой лиге.

Материалы по теме
Кечинов: на эмоциях и кураже у «Спартака» есть шанс обыграть «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android