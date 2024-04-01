«Спартак» поздравил Владимира Бесчастных с 50-летним юбилеем

Сегодня, 1 апреля, бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Владимир Бесчастных отмечает 50-летний юбилей. «Спартак» поздравил прославленного российского футболиста с знаменательной датой.

«Поздравляем Владимира Евгеньевича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, успехов и радостных эмоций от побед «Спартака!» — написано в телеграм-канале «Спартака».

Владимир Бесчастных — четырёхкратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка страны в составе красно-белых. За свою карьеру он забил 66 голов в 144 матчах за «Спартак» во всех турнирах. За сборную России форвард провёл 71 матч и забил 26 голов.

В данный момент Бесчастных работает тренером нападающих в футбольном клубе «Родина», выступающем в Мелбет Первой лиге.