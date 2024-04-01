Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков: не слышал от Аршавина, что он хочет стать тренером. Но у меня тоже так было

Кержаков: не слышал от Аршавина, что он хочет стать тренером. Но у меня тоже так было
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Кержаков ответил на вопрос, видит ли Андрея Аршавина в качестве тренера.

«Сложно сказать. Здесь всё зависит от желания. Сейчас с Андреем общаюсь не так часто. Пока я от него не слышал, что он хотел стать тренером. Но у меня тоже так было.

До момента первой лекции в Высшей школе тренеров под руководством Андрея Владимировича Лексакова я тоже слабо себе представлял, что мне захочется быть тренером. Но после этой лекции я понял, что хочу посвятить свою дальнейшую спортивную жизнь тренерской деятельности. Может, так будет и с Андреем. Но у него сейчас хорошая работа и должность — развивать молодёжный спортивный департамент в «Зените». Это же прекрасно — работать и улучшать качество молодых футболистов, передавать свой опыт», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Ранее Геннадий Орлов высказался о тренерских задатках Андрея Аршавина.

Материалы по теме
«Я в стадии переговоров». Первое интервью с Кержаковым после отставки в Сербии
Эксклюзив
«Я в стадии переговоров». Первое интервью с Кержаковым после отставки в Сербии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android