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Широков: сейчас клубы РПЛ будут месяц набирать форму, а там уже чемпионат закончится

Широков: сейчас клубы РПЛ будут месяц набирать форму, а там уже чемпионат закончится
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Бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Роман Широков поделился ожиданиями на оставшуюся часть сезона-2023/2024.

«Мне трудно сказать, с чем связана нестабильность клубов в верхней части турнирной таблицы. Наверное, не набрали форму, хотя это как-то глупо… Уже сыграли по четыре матча. Может, повлиял перерыв на матчи сборных. Сейчас опять будут месяц набирать форму, а там уже и чемпионат закончится. У нас обычно так», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что в данный момент лидером РПЛ является «Зенит». Команда Сергея Семака опережает преследующий её «Краснодар» на одно очко по результатам 21 проведённого матча. У идущего третьим «Динамо» на три очка меньше, чем у клуба из Санкт-Петербурга.

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