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Агент: Кади хотелось играть больше, но у него не было проблем с Ивичем

Агент: Кади хотелось играть больше, но у него не было проблем с Ивичем
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Футбольный агент Хелсио Роберто Алиск, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о работе бразильца с бывшим главным тренером чёрно-зелёных Владимиром Ивичем.

«У Кади не было проблем с Ивичем. Конечно, хотелось играть больше, но это футбол. Как оценю его игру с «Локомотивом»? Не хочу давать оценки, мне кажется, что «Краснодару» чуть не повезло, команда заслуживала победы», — приводит слова агента Metaratings.

Кади 27 лет, за «Краснодар» бразильский хавбек выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне Боржес провёл 25 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 3,5 млн.

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