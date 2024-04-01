В «Локомотиве» рассчитывают, что защитник Ньямси восстановится от травмы через три недели

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных рассказал о сроках восстановления защитника железнодорожников Жерзино Ньямси.

«Ньямси получил травму на тренировке, это мышечное повреждение. Мы всё-таки надеемся, что он ещё поможет команде в этом сезоне и вернётся на поле недели через три. Но вы знаете, что мы никогда не усугубляем травмы. Есть есть малейший риск, то футболист не играет. У нас очень профессиональный медицинский штаб, и всё будет зависеть от его рекомендаций», — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что на восстановление Ньямси при благоприятном развитии событий уйдет от трёх до шести недель, но у врачей есть опасения, что игрок выбыл из строя до конца сезона.

Напомним, московский «Локомотив» объявил о трансфере 27-летнего защитника из «Страсбурга» 1 февраля. Контракт Ньямси с железнодорожниками рассчитан на 3,5 года.