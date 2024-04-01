А. Кержаков: у Кривцова огромнейший потенциал, но к нему нужен индивидуальный подход

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков высказался о потенциале молодого футболиста «Краснодара» Никиты Кривцова. По мнению экс-нападающего, у Кривцова огромный талант, но к нему нужно найти индивидуальный подход.

«О таланте Кривцова даже не нужно говорить — он у него есть, и очень большой. У Никиты огромнейший потенциал, чтобы стать хорошим футболистом. На мой взгляд, он и сейчас выглядит неплохо. Плюс, как мне кажется, к Никите нужен индивидуальный подход не только на футбольном поле, но и вне его», — сказал Александр Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.