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А. Кержаков: у Кривцова огромнейший потенциал, но к нему нужен индивидуальный подход

А. Кержаков: у Кривцова огромнейший потенциал, но к нему нужен индивидуальный подход
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Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков высказался о потенциале молодого футболиста «Краснодара» Никиты Кривцова. По мнению экс-нападающего, у Кривцова огромный талант, но к нему нужно найти индивидуальный подход.

«О таланте Кривцова даже не нужно говорить — он у него есть, и очень большой. У Никиты огромнейший потенциал, чтобы стать хорошим футболистом. На мой взгляд, он и сейчас выглядит неплохо. Плюс, как мне кажется, к Никите нужен индивидуальный подход не только на футбольном поле, но и вне его», — сказал Александр Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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