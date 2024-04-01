Экс-тренер Талалаева: «Ростов» не будет щадить «Химки» в Кубке России

Валерий Четерик, бывший тренер Андрея Талалаева, который сейчас возглавляет «Химки», высказался о предстоящем матче подмосковной команды с «Ростовом» в Кубке России.

— Сможет ли Талалаев с «Химками» после «Краснодара» выбить из Кубка ещё и «Ростов»?

— Пусть он чемпионат не завалит! А то всё внимание на Кубок переключит, а с задачами не справится. 1:4 лидер не должен проигрывать.

На Кубок играть легче, чем участвовать в гонке в чемпионате. Если ребята в «Химках» настроятся, почему бы и не обыграть «Ростов»? Могут. У Андрея Талалаева большой опыт игрока и тренера — он умеет выстраивать игру на конкретный матч, что и необходимо в кубковых противостояниях.

Хотя «Ростов» в последних матчах тоже выглядит прилично. Обыграть «Динамо», которое претендует на медали, 4:1… Играть против «Ростова» всегда весело. Будет очень интересная игра. И не думаю, что «Ростов» будет щадить в кубковом матче. Нет! Серьёзное отношение, — сказал Валерий Четверик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.