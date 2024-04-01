Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков объяснил нестабильность «Зенита» в весенней части РПЛ

Роман Широков объяснил нестабильность «Зенита» в весенней части РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист, «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» Роман Широков объяснил нестабильность «Зенита» в весенней части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Что касается интриги в борьбе за чемпионство, то просто раньше «Зенит» имел гандикап — более стабильно проходил осень. Сейчас это не удалось, гандикапа нет. А весну последние пару лет «Зенит» всегда тяжело начинал, так что этого следовало ожидать. Казалось, что они нашли свою игру, но потом начался перерыв. Теперь нужен тур или два, чтобы прийти в себя», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что на данный момент лидером РПЛ является «Зенит». Команда Сергея Семака опережает преследующий её «Краснодар» на одно очко по результатам 21 проведённого матча.

Материалы по теме
Широков: сейчас клубы РПЛ будут месяц набирать форму, а там уже чемпионат закончится
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android