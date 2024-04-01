Роман Широков объяснил нестабильность «Зенита» в весенней части РПЛ

Бывший футболист, «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» Роман Широков объяснил нестабильность «Зенита» в весенней части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

«Что касается интриги в борьбе за чемпионство, то просто раньше «Зенит» имел гандикап — более стабильно проходил осень. Сейчас это не удалось, гандикапа нет. А весну последние пару лет «Зенит» всегда тяжело начинал, так что этого следовало ожидать. Казалось, что они нашли свою игру, но потом начался перерыв. Теперь нужен тур или два, чтобы прийти в себя», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что на данный момент лидером РПЛ является «Зенит». Команда Сергея Семака опережает преследующий её «Краснодар» на одно очко по результатам 21 проведённого матча.