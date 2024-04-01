А. Кержаков: читая интервью Захаряна, думаю, что он всё делает правильно в Испании

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков высказался об игре Арсена Захаряна в Испании за «Реал Сосьедад».

«Здесь много факторов. Чтобы лучше понимать, нужно находиться внутри всей ситуации. Со стороны можно говорить только банальные и шаблонные вещи: адаптация, конкуренция и так далее. Конечно, от атакующего футболиста все ждут голов и результативных действий. Но всё равно Арсен получает там достаточно игрового времени — значит, он неплохо проявляет себя не только на тренировках, но и в тех матчах, где получает игровое время.

Если он играет, значит, тренер в целом ему доверяет. Для первого сезона у него достаточно игр. Понятно, что минут меньше, чем хотелось бы, но количество игр у него приличное. Лучше, когда всё идёт поступательно, чем ярко вспыхнуть, а потом погаснуть.

Сложно давать советы. Читая его интервью, я думаю, что он всё делает правильно. Нужно учить язык. В Испании, как и везде, любят самоотдачу. Люди видят, когда человек отдаёт себя полностью не только в играх, но и на тренировках. Это относится не только к Захаряну, но и вообще ко всем футболистам. Самоотдача в любом случае даст свои плоды. Может, это будет не сразу, но труд никогда не останется незамеченным», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.