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Ловчев: давайте попросим футбольных богов помочь «Спартаку» забить гол

Ловчев: давайте попросим футбольных богов помочь «Спартаку» забить гол
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Экс-футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о том, что красно-белые не могут забить ни одного гола в чемпионате после возобновления сезона Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Спартак» остался без забитых мячей в трёх матчах подряд после возобновления сезона. Соперниками москвичей в этих играх были «Зенит» из Санкт-Петербурга (0:0), воронежский «Факел» (0:2) и екатеринбургский «Урал» (0:0).

«Тут вопрос очень простой: где‑то не получается, где‑то не везёт. Ну давайте пошаманим, давайте попросим футбольных богов: Марадону, Пеле. Ребята, помогите как‑то.

Надо лезть в штрафную. Всё равно мячик найдёт эту лазейку и влетит в ворота, никуда от этого не денешься. Болелы, придите и заставьте «Спартак» забить гол», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице.

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