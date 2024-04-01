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Баньяц объяснил, почему «Краснодару» не удалось победить «Локомотив»

Баньяц объяснил, почему «Краснодару» не удалось победить «Локомотив»
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Игрок «Краснодара» Михайло Баньяц прокомментировал ничейный результат в матче с «Локомотивом». Полузащитник южан дал понять, что его команде не хватило реализации в минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, который закончился со счётом 1:1. При этом Баньяц считает, что на игре «Краснодара» не сказалась борьба за первую строчку с петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    

«У нас были хорошие моменты в игре с «Локомотивом», но мы не смогли реализовать их. И это проблема — если мы не забиваем, то соперник наказывает. У меня тоже был отличный шанс забить, но вратарь выручил. Даже не знаю, как. Не думаю, что возможность выйти на первое место добавляла волнения. Уверен, мы продолжаем бороться за чемпионство», — приводит слова Баньяца Metaratings.

Напомним, после матча с московским «Локомотивом» южанам удалось записать на свой счёт 40 очков. «Краснодар» остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Отметим, что подопечные Мурада Мусаева не воспользовались возможностью выйти в лидеры, так как петербургский «Зенит» (41 очко), который возглавляет таблицу, в 22-м туре РПЛ сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

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