Нахушев: надеюсь, с Мусаевым «Краснодар» навяжет борьбу «Зениту»

Бывший футболист Руслан Нахушев высказался о перспективах «Краснодара», который недавно возглавил Мурад Мусаев, в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги.

«Для Мусаева «Краснодар» — хорошо знакомая команда. Можно сказать, что он вырос там, начиная от академии. При нём мне команда нравилась.

Я надеюсь, что Мурад Олегович наладит игру, покажет тот результат, который там ждут, и в итоге закрепится с командой в верхней части таблицы. Не хотелось бы, чтобы «Краснодар» посыпался.

За дальнейшей игрой «Краснодара» будет интересно наблюдать. Я болею за этот клуб, поэтому мне не хочется, чтобы они выбывали из чемпионской гонки. Какая-то встряска должна произойти. Надеюсь, что они навяжут борьбу «Зениту», тем более что он [тоже] потерял очки в последнем туре», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.