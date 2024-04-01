Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков не исключил своё возвращение в Россию

Александр Кержаков не исключил своё возвращение в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Пари НН», «Томи», сербского «Спартака» и кипрской «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал о возобновлении работы, а также высказался о своём возможном возвращении в Россию.

— Как скоро мы увидим Александра Кержакова снова в работе?

— Я и так в работе! Так бывает, что тренер иногда без команды, однако работа на этом не заканчивается. Я учусь каждый день. Что касается работы в клубе, то мне хочется верить, что это будет скоро. Насколько скоро — зависит не только от меня. Если бы это зависело только от меня, то я бы уже давно работал в клубе. Всё идёт планомерно. Я не паникую.

Всему своё время. Здесь нужно более тщательно и рационально подходить к вариантам. Потому что в моей карьере были моменты, когда сразу хватаешься, а потом получается то, что получается. Надеюсь, удастся выбрать тот вариант, который на данном этапе будет наиболее оптимальным, а также поможет мне и команде вместе расти.

— Допускаете своё возвращение в Россию?

— Конечно», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Материалы по теме
«Я в стадии переговоров». Первое интервью с Кержаковым после отставки в Сербии
Эксклюзив
«Я в стадии переговоров». Первое интервью с Кержаковым после отставки в Сербии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android