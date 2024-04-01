Капитан «Ростова» Глебов: судьи в РПЛ стали больше давать бороться

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов поделился мыслями о судействе в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Комментировать судейство — не моя прерогатива. Но я думаю, что стали больше давать бороться и меньше свистеть при единоборствах. Наверное, это лучше и глобально хорошо. Если брать европейские чемпионаты, то там судьи дают командам бороться. Есть какие‑то положительные моменты», — приводит слова Глебова «Матч ТВ».

Напомним, сербский специалист Милорад Мажич этим летом возглавил департамент судейства РФС, пообещав внести изменения и улучшить российский футбольный арбитраж. Он заключил контракт на два года с возможностью продления ещё на один. Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций — 2017 и финале Лиги чемпионов — 2017/2018.