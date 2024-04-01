Первая лига: результаты матчей 25-го тура и турнирная таблица

В понедельник, 1 апреля, матчем «Кубань» — «Динамо» Мх (1:1) завершился 25-й тур Мелбет Первой лиги.

Все результаты матчей 25-го тура:

«Енисей» — «Химки» — 4:1;

«СКА-Хабаровск» — «Сокол» — 3:1;

«Арсенал» Тула — «Тюмень» — 0:0;

«Шинник» — «Ленинградец» — 0:0;

«Торпедо» — КАМАЗ — 1:0;

«Родина» — «Волгарь» — 3:0;

«Алания» — «Черноморец» — 1:2;

«Нефтехимик» — «Акрон» — 1:1;

«Кубань» — «Динамо» Мх — 1:1.

По итогам 25 туров в Первой лиге турнирную таблицу возглавляют «Химки», набравшие 42 очка. На втором месте находится тольяттинский «Акрон» с аналогичным количеством очков. Тройку лидеров замыкает махачкалинское «Динамо» (41 очко). В зоне прямого вылета из Первой лиги остались «Сокол», «Кубань» и «Волгарь». Команда из Астрахани замыкает турнирную таблицу чемпионата с 21 очком.