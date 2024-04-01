Маркос Алонсо летом покинет «Барселону» – Фабрицио Романо

Испанский защитник «Барселоны» Маркос Алонсо сменит клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом у себя в социальных сетях сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Алонсо покинет стан сине-гранатовых. При этом не уточняется, в каком клубе Маркос может продолжить свою профессиональную футбольную карьеру.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Алонсо заинтересован другой испанский гранд – мадридский «Атлетико». Сообщалось, что «матрасники» хотели бы подписать Маркоса в статусе свободного агента.

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Напомним, Маркос Алонсо стал игроком каталонской «Барселоны» в сентябре 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2024 года.