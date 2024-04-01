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Александр Мостовой: клубы РПЛ в непривычном состоянии, потому что «Зенит» лихорадит

Александр Мостовой: клубы РПЛ в непривычном состоянии, потому что «Зенит» лихорадит
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я говорил в начале сезона, что борьба в РПЛ станет более равной. Как «Зенит» начало лихорадить на старте сезона, так и продолжает до сих пор. Остальные команды подтянулись.

Все команды лихорадит, потому что в этой части чемпионата мы обычно говорили, что «Зенит» уже на 70% является чемпионом. Сейчас такого нет, поэтому все в таком непривычном состоянии находятся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 22 туров в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице остался петербургский «Зенит», на счету которого 41 очко. «Краснодар», набравший 40 очков, находится на втором месте. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38 очков).

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