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«Рома» не смогла обыграть «Лечче» в 30-м туре Серии А

«Рома» не смогла обыграть «Лечче» в 30-м туре Серии А
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Сегодня, 1 апреля 2024 года, завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Рома». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт – 0:0.

Италия - Серия А . 30-й тур
01 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 0
Рома
Рим

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии по футболу эти команды уже встречались в очном матче. Это произошло 5 ноября 2023 года. Тогда римская команда одержала победу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ромы».

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 52 очка после 30 матчей. «Лечче» находится на 14-й строчке, заработав 28 очков.

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