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Быстров – об Абаскале в «Спартаке»: руководство не имеет права приглашать такого клоуна

Быстров – об Абаскале в «Спартаке»: руководство не имеет права приглашать такого клоуна
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Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Он просто не держит удар. Если он обращает внимание на какие-то СМИ, на какие-то высказывания, это хреновый (в оригинале использовалось другое слово – Прим. Чемпионата). тренер.

Как только Абаскаль подписал контракт (в феврале 2023 года Абаскаль и «Спартак» продлили контракт до июня 2025 года – Прим. Чемпионата) началось нытье в СМИ, он вечно стал недоволен какими-то высказываниями, развёл бардак в команде, у него только ленивый не высказывается.

Руководство не имеет права приглашать такого клоуна в команду. Это не тренер. Любой уважающий себя тренер после таких матчей, как с «Уралом», соберёт вещи. Как можно дома не обыграть «Урал», – заявил Владимир Быстров в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

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