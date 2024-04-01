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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о возможном выкупе Тимо Вернера

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о возможном выкупе Тимо Вернера
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о будущем немецкого нападающего Тимо Вернера в английском клубе. Напомним, 28-летний форвард находится в клубе из Лондона на правах аренды из «РБ Лейпциг».

«Решение будет принято в подходящее время. Я считаю, что он стал отличным приобретением. Он стал очень важной частью нашей структуры, и я думаю, что он также может совершенствоваться», — приводит слова Постекоглу журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Тимо Вернер является воспитанником немецких «Штенхельда» и «Штутгарта». Летом 2016 года он перебрался в «РБ Лейпциг», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 23 млн, а уже через четыре года перешёл в «Челси» за € 53 млн. Однако в Англии не получилось, и через два года Тимо вернулся обратно за € 20 млн. 9 января «Тоттенхэм» объявил об аренде Вернера до конца сезона. В составе «шпор» Тимо провёл десять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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