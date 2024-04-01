Валерий Карпин сравнил уровень сборной Сербии и московского «Динамо»

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин сравнил между собой сербскую национальную команду и московское «Динамо».

«Кто сильнее — сборная Сербии или «Динамо»? Сборная Сербии, конечно. Если бы мы играли 10 на 10, не думаю, что с ними был бы такой счёт», — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 21 марта 2024 года на московском стадионе «ВТБ Арена» состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии, который завершился крупной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0.

В субботу, 29 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало на своём поле «Ростов» Валерия Карпина. Встреча завершилась разгромной победой ростовчан со счётом 4:1.