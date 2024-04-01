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Валерий Карпин сравнил уровень сборной Сербии и московского «Динамо»

Валерий Карпин сравнил уровень сборной Сербии и московского «Динамо»
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Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин сравнил между собой сербскую национальную команду и московское «Динамо».

«Кто сильнее — сборная Сербии или «Динамо»? Сборная Сербии, конечно. Если бы мы играли 10 на 10, не думаю, что с ними был бы такой счёт», — сказал Карпин в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, 21 марта 2024 года на московском стадионе «ВТБ Арена» состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии, который завершился крупной победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

В субботу, 29 марта, состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало на своём поле «Ростов» Валерия Карпина. Встреча завершилась разгромной победой ростовчан со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    
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