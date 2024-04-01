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Гранат: надеюсь, ЦСКА подтянется к чемпионской гонке РПЛ

Гранат: надеюсь, ЦСКА подтянется к чемпионской гонке РПЛ
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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге. Гранат выразил надежду на то, что московский ЦСКА также будет бороться за золото РПЛ.

«Чемпионская гонка будет до самого конца чемпионата? Хотелось бы. Надеюсь, еще подтянется ЦСКА. Нужно, чтобы они не теряли очки, и тогда нас ждет интересная концовка РПЛ», – приводит слова Граната «РБ Спорт».

В настоящий момент времени лидером в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги является петербургский «Зенит». За 21 матч сине-бело-голубые записали на свой счёт 41 очко. На второй позиции пребывает «Краснодар». В активе южан сейчас 40 очков. На третьей строчке располагается московское «Динамо». Бело-голубые заработали 38 очков. Что касается столичного ЦСКА, то он идёт четвёртым. Армейцы набрали 33 очка.

Таблица РПЛ
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