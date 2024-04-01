Экс-гендир «Спартака» Шавло: отправлять Абаскаля в отставку неправильно и неэффективно

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в случае поражения в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

«Я думаю, что отставки никакой не будет, потому что осталось всего два месяца: апрель и май. Отправлять в отставку – это неправильно и неэффективно. Нужно дать возможность доиграть этот чемпионат, потом уже делать выводы. Сейчас если ставить нового тренера, то он пока разберётся… У него будет мало времени. Какой-то эффект может быть, но это спорно. Моё мнение такое, что Абаскалю нужно дать до конца сезона доработать, а по окончании делать выводы», — приводит слова Шавло «Спорт день за днём».

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Он начнётся в 16:00 по московскому времени.