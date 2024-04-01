Аршавин: почему Тюкавину поздно в «Зенит»? Его «Динамо» подписало на 100 лет

Бывший игрок «Зенит» Андрей Аршавин ответил на вопрос о потенциальном трансфере нападающего сборной России и московского «Динамо» Константина Тюкавина в стан сине-бело-голубых. Аршавин считает, что молодому форварду уже поздно переходить в петербургский клуб.

«Тюкавину в «Зенит» уже поздно, но он бы усилил. Почему поздно? Его «Динамо» подписало на 100 лет», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Ранее Андрей Аршавин публично признавался, что хотел бы видеть Тюкавина в петербургском «Зените».

Напомним, Константину сейчас 21 год. Его действующее трудовое соглашение с бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в € 12 млн. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 27 матчах во всех турнирах. На счету форварда динамовцев 10 голов и восемь результативных передач.