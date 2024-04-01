Защитник «Краснодара» Волков: при Мусаеве мы больше играем в атаку

Защитник «Краснодара» Сергей Волков ответил на вопрос о том, какие какие изменения привнес в команду новый главный тренер Мурад Мусаев.

«Не скажу, что сильно что-то поменялось. Да, какие-то рисунки и идеи игры новый тренер вносит, многие с ним работали ранее. Сейчас мы больше играем в атаку», – приводит слова игрока «РБ Спорт».

Ранее Владимир Ивич был уволен с должности главного тренера «Краснодара». Новым рулевым южан стал Мурад Мусаев, который уже работал с командой с 2018 по 2021 год. Контракт Мусаева с «быками» рассчитан до конца сезона.

Напомним, краснодарский клуб имеет на своём счету 40 очков. В настоящий момент коллектив Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.