«Атлетико» вырвал победу у «Вильярреала» в выездном матче 30-го тура Примеры

1 апреля 2024 года завершился матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу между «Вильярреалом» и мадридским «Атлетико». Встреча прошла в Вильярреале (Испания) на стадионе «Керамика». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Марио Мелеро Лопесом. Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

На 9-й минуте гости открыли счёт в игре. В составе мадридского клуба гол в свой актив записал Аксель Витсель. Хозяева ответили своим забитым мячом уже после перерыва. На 50-й минуте у них отличился Александр Сёрлот. В самой концовке полузащитник Сауль Ньигес принёс «Атлетико» три очка.

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После 30 туров чемпионата Испании по футболу на счету «Вильярреала» 38 очков. Он занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры. «Атлетико» за такое же количество матчей удалось набрать 58 очков. Мадридцы идут четвёртыми.