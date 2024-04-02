Неймар посетил матч «Сантоса» и обратился к болельщикам

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар посетил первый матч финала Лиги Паулиста между «Сантосом» и «Палмейрасом». Также форвард обратился к фанатам «Сантоса», который аплодисментами встретили его появление на стадионе.

«Я очень тронут и рад, что меня так приняли в моём доме. Это действительно хорошо. Я скучаю по игре и ощущению этой атмосферы здесь», — приводит слова Неймара Foot Mercato со ссылкой на Globo Esporte.

1 апреля сообщалось, что Неймар может вернуться в «Сантос» в 2025 году, воспитанником которого он является.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Большую часть сезона бразильский футболист пропустил из-за травмы.

Материалы по теме Неймар хочет вернуться в «Барселону» и просил «Аль-Хиляль» отпустить его

Неймар общается с игроками «Голден Стэйт» после матча с «Майами»