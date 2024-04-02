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Капитан «Карабаха»: вся Европа на время заговорила о нас

Капитан «Карабаха»: вся Европа на время заговорила о нас
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Капитан «Карабаха» Максим Медведев рассказал об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Байера».

«Мы настраиваемся, анализируем соперника, выходим и ведём 1:0. Затем получаем красную карточку. Забиваем второй гол с 10 футболистами, но соперник сравнивает и концовке забивает решающий гол.

Конечно, это обидно, но мы – большие молодцы, что достигли этого, что вселили на какое-то время страх. Можно сказать, что для нас это уже отчасти победа, ведь вся Европа на время заговорила о нас», – приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах», завершился победой хозяев со счётом 3:2. Подопечные Хаби Алонсо оказались сильнее «Карабаха» по сумме двух матчей — 5:4.

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