Почеттино назвал лучшего игрока в составе «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино назвал лучшего игрока лондонской команды.

«Палмер – лучший игрок «Челси»? Это очевидно. Он является примером для всех остальных. Вы можете заметить, что когда команда страдает, игроки чаще всего отдают передачу именно на Палмера», – приводит слова Палмера Goal.

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Полузащитник перешёл в «Челси» в пocледний день прошлогоднего летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 12 результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Материалы по теме Маурисио Почеттино высказался о прогрессе Михаила Мудрика в «Челси»

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: