Изидор: «Зенит» в матче со «Спартаком» должен показать, что является лучшим клубом России

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о предстоящем противостоянии с московским «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Стали ли встречи со «Спартаком» для меня особенными? Да, конечно, да. Для обеих этих команд очень важно обыграть «Спартак», и теперь это важно и для меня лично. Мы должны показать, что являемся лучшей командой России», — приводит слова французского футболиста официальный сайт «Зенита».

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Он начнётся в 16:00 по московскому времени.

Напомним, 23-летний Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард сыграл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами. Для сравнения: в сезоне-2022/2023 Изидор забил 10 голов в 24 матчах за железнодорожников во всех турнирах.