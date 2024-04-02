Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Зенита» объявили о проведении акции на матче со «Спартаком» из-за теракта в Москве

Фанаты «Зенита» объявили о проведении акции на матче со «Спартаком» из-за теракта в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 3 апреля в 20:30 часов мск начнётся матч Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом». Это будет первая встреча команд в рамках полуфинала пути РПЛ. Активная фанатская группировка санкт-петербургского клуба «Ландскрона» объявила о проведении траурной акции в память о погибших и пострадавших в трагическом теракте 22 марта, который случился в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы просим не брать с собой выездные баннеры, так как на нашей трибуне будет траурный лицевик.
До 22 минуты наша трибуна будет сохранять тишину и воздержится от каких-либо зарядов оскорбительного толка в этот день. Надеемся на всеобщее понимание», — говорится в заявлении в телеграм-канале фанатов клуба.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, в результате трагедии есть много жертв и пострадавших.

Материалы по теме
«Бог отвёл пойти в «Крокус» в тот день». Денис Макаров — в гостях у «Чемпионата»
Эксклюзив
«Бог отвёл пойти в «Крокус» в тот день». Денис Макаров — в гостях у «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android