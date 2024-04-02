Фанаты «Зенита» объявили о проведении акции на матче со «Спартаком» из-за теракта в Москве

Завтра, 3 апреля в 20:30 часов мск начнётся матч Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом». Это будет первая встреча команд в рамках полуфинала пути РПЛ. Активная фанатская группировка санкт-петербургского клуба «Ландскрона» объявила о проведении траурной акции в память о погибших и пострадавших в трагическом теракте 22 марта, который случился в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Мы просим не брать с собой выездные баннеры, так как на нашей трибуне будет траурный лицевик.

До 22 минуты наша трибуна будет сохранять тишину и воздержится от каких-либо зарядов оскорбительного толка в этот день. Надеемся на всеобщее понимание», — говорится в заявлении в телеграм-канале фанатов клуба.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, в результате трагедии есть много жертв и пострадавших.