Малафеев: розыгрыш мяча у ворот — палка о двух концах. Цена ошибки, конечно, высока

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о тактическом приёме розыгрыша мяча у своих ворот с задействованием играющего ногами вратаря.

«Современный футбол требует от вратаря игры ногами, как бы это ни было рискованно, хотелось кому-то или нет. Розыгрыш мяча у ворот — палка о двух концах. С одной стороны, он позволяет при грамотных действиях поднять мяч до владений соперника, отрезать группу прессингующих, тем самым уменьшив количество обороняющихся соперника. С другой, цена ошибки, конечно, высока. Статистика свидетельствует о том, что большинство голов забивается после потерь мяча у своих ворот», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

В 22-м туре РПЛ два гола были забиты после ошибок вратарей в игре ногами. В матче «Динамо» — «Ростов» (1:4) полузащитник гостей Кирилл Щетинин открыл счёт, перехватив пас вратаря бело-голубых Игоря Лещука на защитника Эли Дасу. В матче «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1) к голу хозяев на первой минуте привела ошибка при выносе мяча ногами со стороны голкипера гостей Дениса Адамова.