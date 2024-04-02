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Малафеев: розыгрыш мяча у ворот — палка о двух концах. Цена ошибки, конечно, высока

Малафеев: розыгрыш мяча у ворот — палка о двух концах. Цена ошибки, конечно, высока
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Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался о тактическом приёме розыгрыша мяча у своих ворот с задействованием играющего ногами вратаря.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    
МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

«Современный футбол требует от вратаря игры ногами, как бы это ни было рискованно, хотелось кому-то или нет. Розыгрыш мяча у ворот — палка о двух концах. С одной стороны, он позволяет при грамотных действиях поднять мяч до владений соперника, отрезать группу прессингующих, тем самым уменьшив количество обороняющихся соперника. С другой, цена ошибки, конечно, высока. Статистика свидетельствует о том, что большинство голов забивается после потерь мяча у своих ворот», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

В 22-м туре РПЛ два гола были забиты после ошибок вратарей в игре ногами. В матче «Динамо» — «Ростов» (1:4) полузащитник гостей Кирилл Щетинин открыл счёт, перехватив пас вратаря бело-голубых Игоря Лещука на защитника Эли Дасу. В матче «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1) к голу хозяев на первой минуте привела ошибка при выносе мяча ногами со стороны голкипера гостей Дениса Адамова.

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