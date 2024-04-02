Вячеслав Малафеев: ошибки при игре ногами случаются не только у голкиперов «Зенита»

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о требованиях к вратарям по части игры ногами во времена своей игровой карьеры.

«Предъявляли ли мне тренеры «Зенита» какие-то требования по части игры ногами, когда играл сам? Тогда требования изначально были другие. Меня не просили часто играть ногами, разыгрывать мяч, и вообще редко кто мне его отбрасывал назад. Только с приходом в «Зенит» Лучано Спаллетти пришлось подтянуть этот навык. Давалось это непросто. Но в футболе это можно натренировать, всё зависит от упражнений, технико-тактической задумки.

По большому счету, навык игры ногами у вратарей есть такой же, как у полевых игроков. Это не должно быть проблемой. К сожалению, ошибки случаются, не только у голкиперов «Зенита». Когда идет такой розыгрыш с использованием короткого и среднего паса, надо соизмерять уровень риска. Это задача защитников и вратаря. Задача — минимизировать потери и создать преимущество для своей команды», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

В 22-м туре РПЛ два гола были забиты в результате ошибок голкиперов при игре ногами. В матче «Динамо» — «Ростов» (1:4) полузащитник гостей Кирилл Щетинин забил первый гол, перехватив в чужой штрафной пас вратаря бело-голубых Игоря Лещука на защитника Эли Дасу. В матче «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1) к голу нападающего волжан Владислава Шитова на первой минуте привела ошибка при выносе мяча ногами, совершённая голкипером гостей Денисом Адамовым.

45-летний экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев является воспитанником клубной системы сине-бело-голубых и всю свою карьеру провёл в их составе. На его счету 442 матча за клуб во всех турнирах с 436-ю пропущенными мячами, 164 игры голкипер завершил «всухую». За сборную России Малафеев сыграл в 30 матчах (15 «сухих», 25 пропущенных голов).