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Вячеслав Малафеев: ошибки при игре ногами случаются не только у голкиперов «Зенита»

Вячеслав Малафеев: ошибки при игре ногами случаются не только у голкиперов «Зенита»
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Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал о требованиях к вратарям по части игры ногами во времена своей игровой карьеры.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22'     0:2 Глебов – 32'     0:3 Мохеби – 42'     0:4 Мохеби – 57'     1:4 Бителло – 79'    

«Предъявляли ли мне тренеры «Зенита» какие-то требования по части игры ногами, когда играл сам? Тогда требования изначально были другие. Меня не просили часто играть ногами, разыгрывать мяч, и вообще редко кто мне его отбрасывал назад. Только с приходом в «Зенит» Лучано Спаллетти пришлось подтянуть этот навык. Давалось это непросто. Но в футболе это можно натренировать, всё зависит от упражнений, технико-тактической задумки.

По большому счету, навык игры ногами у вратарей есть такой же, как у полевых игроков. Это не должно быть проблемой. К сожалению, ошибки случаются, не только у голкиперов «Зенита». Когда идет такой розыгрыш с использованием короткого и среднего паса, надо соизмерять уровень риска. Это задача защитников и вратаря. Задача — минимизировать потери и создать преимущество для своей команды», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

В 22-м туре РПЛ два гола были забиты в результате ошибок голкиперов при игре ногами. В матче «Динамо» — «Ростов» (1:4) полузащитник гостей Кирилл Щетинин забил первый гол, перехватив в чужой штрафной пас вратаря бело-голубых Игоря Лещука на защитника Эли Дасу. В матче «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1) к голу нападающего волжан Владислава Шитова на первой минуте привела ошибка при выносе мяча ногами, совершённая голкипером гостей Денисом Адамовым.

45-летний экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев является воспитанником клубной системы сине-бело-голубых и всю свою карьеру провёл в их составе. На его счету 442 матча за клуб во всех турнирах с 436-ю пропущенными мячами, 164 игры голкипер завершил «всухую». За сборную России Малафеев сыграл в 30 матчах (15 «сухих», 25 пропущенных голов).

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