Хаманн: «Баварии» надо подумать о поиске нового тренера на последние недели сезона

Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии Дитмар Хаманн высказал мнение о желательности ухода в отставку главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля до завершения текущего сезона.

«По моему мнению, сейчас руководство должно принять решение, является ли смена тренера лучшим вариантом для победы над «Арсеналом». Руководство должно задать себе вопрос, будет ли выходить команда на финишную прямую сезона с Томасом Тухелем во главе. Надо серьёзно подумать над тем, чтобы найти нового тренера на последние несколько недель. Их много на рынке. Я думаю о Моуринью. Вы можете думать о нём всё что угодно, но игроки «Челси» любили его. Он выдающийся человек с профессиональной точки зрения», — приводит слова Хаманна Sky Sport Germany.

50-летний немецкий специалист Томас Тухель занимает пост главного тренера мюнхенской «Баварии» с марта 2023 года. В текущем сезоне под его руководством мюнхенцы пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграют с лондонским «Арсеналом», и занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лидирующему «Байеру» 13 очков.